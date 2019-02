POL-EL: Werlte - Falscher Pastor betrügt Senioren

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am vergangenen Freitagmittag wurde eine 82-jährige Frau aus Werlte von einem bislang unbekannten Mann betrogen, der sich als Pastor ausgab. Er klingelte an der Haustür der Seniorin und gab an, im Auftrag einer Nachbargemeinde Geld für ein Kinderheim in Indien zu sammeln. Die arglose Frau händigte dem Mann 100 Euro aus. Die 82-Jährige bemerkte erst, dass sie auf einen Betrüger reingefallen war, als sie sich später bei der Kirchengemeinde in Werlte erkundigte. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann von vermutlich indischer Herkunft. Er war etwa 1,60 Meter groß und sprach gutes Deutsch mit Akzent. Nach hiesigen Erkenntnissen hatte der vermeintliche Pastor noch in mehreren weiteren Fällen versucht, auf diese Weise an Geld zu gelangen. Weitere Anzeigen sind in den vergangenen Tagen allerdings bei der Polizei Papenburg nicht eingegangen. Zuletzt kam es Anfang Januar in Lorup zu vergleichbaren Taten. Der vermutlich selbe Täter hatte dort zwei 80- und 85-jährige Rentner in identischer Weise um insgesamt 150 Euro betrogen. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

