Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Betrüger unterwegs

Freren (ots)

Am Montagnachmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnhaus im Ahornweg. Der Mann gab sich als Vertreter des Energieversorgers Innogy aus und verwickelte die Anwohnerin in ein Gespräch. Einen entsprechenden Ausweis konnte der Mann nicht vorweisen. Das Gespräch wurde nach wenigen Minuten beendet und ein neuer Termin vereinbart, dem der Unbekannte jedoch nicht nachkam. Nach Auskunft des Unternehmens war zu diesem Zeitpunkt kein Vertreter in der Stadt unterwegs. Da die Anwohnerin den Mann nicht aus den Augen ließ, entstand kein Schaden.

Der ca. 30-40 Jahre alte, südländisch aussehende Mann sprach akzentfreies Deutsch und hatte schwarzes, nach hinten frisiertes Haar und einen schwarzen Bart. Er war ca-170-180 cm groß und war sehr seriös gekleidet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und weist daraufhin, keine fremden Personen in Wohnungen oder Häuser zu lassen. Vertreter der Energieversorger weisen sich aus und kündigen sich in vielen Fällen vorher an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell