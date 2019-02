Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sechs Verletzte bei schwerem Unfall (Korrektur zum Fahrzeugtyp)

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Meppener Straße zwischen dem Kreisverkehr und dem Meisenweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz vor 2 Uhr war ein 45-jähriger Mann mit seinem Audi Q5 in Richtung Meppen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er kurz hinter dem Kreisverkehr auf einen vor ihm fahrenden, mit fünf Personen besetzten VW Passat auf. Während der Audi nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, schleuderte der Passat auf den rechten Grünstreifen und kam dort schwer beschädigt zum Stillstand. Die fünf Insassen des VW, darunter zwei Kleinkinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren, wurden schwer verletzt. Der Fahrer, ein 57-jähriger Mann aus Papenburg, schwebt in Lebensgefahr. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer des Audi wurde lediglich leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

