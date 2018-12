POL-EL: Papenburg - 86-Jährige auf Parkplatz angefahren

Papenburg (ots) - Am Montagvormittag ist es auf dem Edeka-Parkplatz an der Moorstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 46-jährige Fahrerin eines VW Touran hatte dort gegen kurz nach 11 Uhr eine neben dem Auto laufende Seniorin übersehen. Die 86-Jährige wurde leicht touchiert, stürzte und verletzte sich dabei schwer an der Hüfte. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

