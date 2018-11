POL-EL: Dörpen - Unfallbeteiligter in Lebensgefahr

Dörpen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es auf der B401 in Höhe Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Weener wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Landesstraße 50 in Richtung der B401 unterwegs. Als er nach links auf die B401 abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Lkw eines 52-jährigen Mannes aus Surwold. Es kam zum Zusammenstoß. Der 33-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell