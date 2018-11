POL-EL: Thuine - Einbruch in Computergeschäft

Thuine (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Computerfachhandel an der Straße Zur Sunderinge eingedrungen. Nachdem es ihnen zunächst nicht gelungen war die Eingangstür und ein Fenster aufzubrechen, schlugen sie eine Scheibe ein. Aus den Auslagen entwendeten sie mindestens elf Notebooks im Wert von etwa 8000 Euro. Außerdem richteten sie Sachschäden in Höhe von etwa 3000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

