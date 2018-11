POL-EL: Papenburg - Einbruch in Dörfergemeinschaftshaus und Motorradvereinsheim

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Montag in das Herbrumer Gemeinschaftshaus und das Vereinsheim einer Motorradgemeinschaft an der Herzogstraße eingedrungen. Sie schlugen Fenster zu den Gebäuden ein und durchsuchten sie nach Wertsachen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich ein geringer Bargeldbetrag aus einem Sparfach. Die vermutlich selben Täter hatten außerdem versucht, in eine nahegelegene Mehrzweckhalle einzubrechen, gelangten offenbar aber nicht ins Gebäude. Der angerichtete Sachschaden beider Taten wird auf etwa mehr als 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

