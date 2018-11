POL-EL: Sögel - Bewohner stören Einbrecher

Sögel (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus am Lerchenweg einzudringen. Sie gelangten über eine Metallleiter auf das Flachdach des Hauses und brachen von dort aus ein Fenster auf. Durch die entstandenen Geräusche wachten die Bewohner auf und schalteten das Licht im Haus ein. Die Täter flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

