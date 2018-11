POL-EL: Lingen - Autoaufbrecher unterwegs

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstagnachmittag an zwei Autos an der Von-Stauffenberg-Straße und Am Neuen Friedhof zu schaffen gemacht. Zwischen 16.15 und 16.25 Uhr hatte ein Mann zunächst versucht, auf dem Parkplatz des Neuen Friedhofs einen Opel Zafira aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete diesen und sprach ihn an. Er ergriff umgehend mit einem Fahrrad die Flucht. Nur wenig später, gegen 16.40 Uhr, wurde dann ein am Fahrbahnrand der Von-Stauffenberg-Straße stehender Ford Fiesta aufgebrochen. Der Täter erbeuteten dabei ein Portemonnaie samt Inhalt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird aktuell geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

