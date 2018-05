POL-EL: Lingen - Kriminalhauptkommissar Johann Kröger in Ruhestand

Lingen (ots) - Im Rahmen einer Feierstunde im African Sky Restaurant in Werlte, wurde der 62jährige Spezialist für Kriminaltechnik nach 45 Dienstjahren angemessen in den Ruhestand verabschiedet. Inspektionsleiter Karl-Heinz Brüggemann ließ bei seiner kurzweiligen Laudatio keinen Zweifel daran, dass Kröger in seiner Laufbahn landesweit Maßstäbe für den Bereich der Kriminaltechnik gesetzt hat. Zu seinen herausragendsten Leistungen zählten dabei die fachlich und emotional äußerst belastenden Einsätze rund um das Transrapitunglück in Lathen sowie die Ermittlungen im Rahmen von Schiffsentführungen in Somalia. "Besonders habe ich mich gefreut, dass Johann Kröger dann 2015 auf mein Bitten hin, die Leitung des Erkennungsdienstes und der Kriminaltechnik in Lingen übernommen hat", so Brüggemann. Kröger selbst wird die die nun hinzugewonnene Zeit insbesondere seiner Familie und seinen zahlreichen Hobbies widmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell