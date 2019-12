Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnhaus Esens - Verkehrsunfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Einbruch in Wohnhaus: Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, 11.12.2019, in ein Wohnhaus in Wittmund, Heinrich-Heine-Straße, ein. Die Täter hatten zwischen 15.00 Uhr und 18.15 Uhr ein Terrassenfenster gewaltsam geöffnet und waren dadurch in das Gebäude gelangt. Hier wurde eine Tür aufgebrochen und insgesamt das Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. Die Täter erbeuteten etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Esens - Verkehrsunfallflucht: Am Mittwoch, 11.12.2019, kam es zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr in Esens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich bei einem Parkmanöver gegen einen geparkten PKW Volvo gefahren und hatte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR verursacht. Anschließende flüchtete der Unfallverursacher. Unfallort war der Parkplatz einer Arztpraxis in Esens, Burgstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Esens, 04971/92718110, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell