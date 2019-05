Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - 47-Jährige leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - 47-Jährige leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer VW Golf und einem Bus ist es am Freitagmorgen in Aurich gekommen. Eine 47 Jahre alte VW-Golf-Fahrerin aus Aurich fuhr gegen 9:25 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Emder Straße in den fließenden Verkehr. Dabei übersah sie offenbar einen von links kommenden Bus ohne Fahrgäste. Der 47-Jährige Busfahrer aus Aurich fuhr mit dem Evobus auf der rechten Spur in Richtung Wallster Weg. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des VW Golf wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell