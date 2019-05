Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec auf Parkplatz gestohlen; Moordorf - Werkzeug gestohlen; Aurich - Plakate beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec auf Parkplatz gestohlen

Ein weißes Pedelec ist am Dienstag, 07.05.2019, in Aurich gestohlen worden. Das Pedelec der Marke Zündapp war zum Tatzeitpunkt zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Werkzeug gestohlen

Aus einer Werkstatt hinter einem Wohnhaus am Ritzweg in Moordorf haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Werkzeug gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und Sonntag, 10 Uhr, Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten unter anderem ein Baustellenradio der Marke Makita und eine Kettensäge der Marke Stihl. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Aurich - Plakate beschädigt

Unbekannte haben im Landkreis Aurich mehrere Wahlplakate beschmiert und entwendet. Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Wochenende. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941 606215.

