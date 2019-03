Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Bike-Fahrerin leicht verletzt; Wiesmoor - Unfallflucht von Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Bike-Fahrerin leicht verletzt

Eine 27-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchdorfer Straße verletzt worden. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Ihlow wollte gegen 08:30 Uhr mit seinem BMW X3 von der Kirchdorfer Straße nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar die E-Bike-Fahrerin aus Ihlow, die ebenfalls auf der Kirchdorfer Straße in Richtung Fischteichweg fuhr. Die 27-jährige Radfahrerin musste stark abbremsen und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallflucht von Parkplatz

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Hauptstraße in Wiesmoor einen anderen Pkw beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 9169110 entgegen.

