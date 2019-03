Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Fahrschule; Südbrookmerland - Wohnmobil zerkratzt; Großefehn - Einbruch in Apotheke; Wiesmoor - Einbruch in Apotheke

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Fahrschule

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einer Fahrschule in Aurich verschafft. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr. Was die Täter aus dem Gebäude an der Lilienstraße entwendeten, ist Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606 215 entgegen.

Südbrookmerland - Wohnmobil zerkratzt

Auf einem Privatgrundstück an der Ringstraße in Moordorf haben Unbekannte vergangene Woche ein schwarzes Wohnmobil mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum von Montag, 5. März, 10:00 Uhr, und Dienstag, 6. März, 08:00 Uhr, den Lack an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Das Wohnmobil war zum Tatzeitpunkt unter einem Carport abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 1337 entgegen.

Großefehn - Einbruch in Apotheke

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in Großefehn verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem Bargeld. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 20:15 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, an der Kanalstraße Süd. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter 04944 9169110 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Einbruch in Apotheke

In einer Apotheke in Wiesmoor ist am Dienstmorgen ein Einbruch gemeldet worden. Unbekannte verschafften sich offenbar in der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 06:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Apotheke an der Hauptstraße. Sie entwendeten Bargeld. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 9169110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell