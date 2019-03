Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Verkehrskontrollen

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Verkehrskontrollen

Die Polizei hat am Montag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 14 Uhr auf der Brookmerlander Straße Transporter und Klein-LKW kontrolliert. Dabei wurden diverse Verstöße festgestellt. Zwei Fahrer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein Fahrer war alkoholisiert (0,56 Promille). Außerdem wurden zwei Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften festgestellt sowie mehrere Verstöße gegen die Ladungssicherung und die zulässige Anhängelast. In allen Fällen wurden Verfahren eingeleitet.

