Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Polizei stellt bei Kontrollaktion 18 Mängel an einem LKW fest - sofortige Stilllegung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weener/Osnabrück (ots)

Bei einer Ausbildungskontrolle der Polizei in der letzten Woche an der A 31 in Höhe Weener auf dem Parkplatz Rheiderland, hatten die angehenden Experten der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück alle Hände voll zu tun. Das Thema der Ausbildungswoche der Autobahnpolizei lautete "Erkennen technischer Mängel an Nutzfahrzeugen". Nach der Theorie ging es am 27.04.2023 in die praktische Umsetzung. Neben der Kontrolle des technischen Zustandes der LKW, wurden auch Lenk- und Ruhezeiten, Abmessungen, zulässige Gewichte und Ladungssicherung überprüft. Von den insgesamt 27 kontrollierten LKW konnten nur 14 Fahrzeuge ohne Beanstandung weiterfahren. In neun Fällen wurde die Weitefahrt an Ort und Stelle untersagt - aufgrund von technischen Mängeln, fehlenden Genehmigungen oder Ladungssicherungsmängeln. Nach der Beseitigung der Mängel oder Nachbesserung der Ladungssicherung konnte einem Großteil der kontrollierten Fahrzeuge die Weiterfahrt wieder gestattet werden.

In einem besonders gravierenden Fall fuhr ein Sattelzug mit manipulierter Bremsanlage in die Kontrolle. Einige Bremsleitungen des Sattelanhängers waren mit Kabelbindern abgeklemmt und die Bremse teilweise ohne Funktion. Zudem war der Rahmen des Aufliegers an mehreren Stellen durchgerostet und wies tiefe Risse auf. Nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsstelle, wurde das Gespann kurzfristig zu einer Hauptuntersuchung vorgeführt. Dort stellte der Gutachter insgesamt 15 erhebliche Mängel, zwei gefährliche Mängel und einen verkehrsunsicheren Mangel fest. Der Auflieger wurde direkt vor Ort entstempelt und stillgelegt. Selbst erfahrene Polizisten staunten nicht schlecht, in welch desolatem Zustand sich der Auflieger befand. "Sowas haben wir auch nicht alle Tage - eine absolute Gefahr für den Straßenverkehr", so ein Beamter. Die Beamte stellten zudem weitere Verstöße fest, u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstöße wegen unzureichender Ladungssicherung bzw. Überladung, technischer Mängel und behielten rund 1.100 Euro Sicherheitsleistung ein.

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück besteht aus Polizeibeamtinnen und -beamten, die Experten auf dem Sektor der Schwerlastüberwachung sind und ganzjährig zahlreiche Kontrollaktionen - von den Ostfriesischen Inseln bis zum Teutoburger Wald - zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell