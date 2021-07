Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Neuer Polizeichef: Thomas Memering wird Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

An der Spitze der Polizeiinspektion Leer/Emden wird ab dem 1. August Thomas Memering von Leer aus die Amtsgeschäfte führen. Memering konnte sich im Rahmen eines landesweiten Auswahlverfahrens durchsetzen. Der 55-jährige Polizeioberrat freute sich, dass es geklappt hat: "Ich freue mich auf diese neue und reizvolle Aufgabe. Ich habe ein tolles Team, auf das ich bauen kann." Memering war bereits als Vertreter des scheidenden Leiters Polizeidirektor Johannes Lind tätig. Seit Oktober 2017 ist er Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion. Am 10. August wird Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, Memering im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell in sein neues Amt einführen. Pandemiebedingt wird diese ausschließlich digital erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell