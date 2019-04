Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Alkoholkontrollen im gewerblichen Güterverkehr

Im Rahmen flächendeckender präventiver Kontrollen wurden gestern Abend (31.03.19) - vom Teutoburger Wald bis zur Ostfriesischen Küste - rund 170 Lkw-Fahrer zum Ende des Sonntagsfahrverbotes kontrolliert. Das Sonntagsfahrverbot gilt an allen Sonntagen in der Zeit von 0.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf den Straßen in Deutschland und grundsätzlich für LKW über 7,5 Tonnen. Die Kontrollen fanden an Autobahnrastanlagen, Parkplätzen und Autohöfen im Bereich der Bundesautobahnen 1, 28, 31 und 30 in den Landkreisen Leer, Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück statt. Bei 80 Personen wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. In vier Fällen stellten die Beamten eine geringe und nicht zu sanktionierende Alkoholbeeinflussung fest von unter 0,5 Promille fest. "Ein sehr positives Ergebnis", so Marco Ellermann, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Bei den Kontrollen in Osnabrück stellten die Beamten allerdings einige andere Verstöße fest. Darunter auch eine gerissene Bremsscheibe eines Sattelzuges, die zur Untersagung der Weiterfahrt führte. Zielrichtung dieser Schwerpunktkontrollen ist in erster Linie die Sensibilisierung der Lkw-Fahrer für das Thema Alkohol im Straßenverkehr.

