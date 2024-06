POL-REK: 240603-3: Alkoholisierter Pedelecfahrer nach Sturz schwer verletzt

Pulheim (ots) - Auto prallte mehrfach gegen Leitplanke Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (1. Juni) in Pulheim ist ein Autofahrer (52) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der 52-Jährige gegen 13.50 Uhr mit seinem Smart auf der Bundesstraße (B) 59 in Richtung Rommerskirchen unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter ...

