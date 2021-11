Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211123-4: Bagger gestohlen

Hürth (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagmittag (19. November) 12 Uhr bis Montagmorgen (22. November) 9 Uhr einen Bagger entwendet. Der Eigentümer (57) hatte die Arbeitsmaschine an der Frechener Straße in Höhe der Berrenrather Straße in Hürth auf einem Feldweg abgeladen und wollte diese am Montagmorgen abholen. Als er montags gegen 9 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass der gelbe Bagger des Herstellers Neuson, Modell ET18 nicht mehr am Abstellort aufzufinden war. Den Bagger hatte der 57-Jährige nach einem festgestellten Ladungsverstoß an der Frechener Straße abgestellt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 fragen: Wer hat gesehen, wie der Bagger am Wochenende aufgeladen wurde? Wer kann Angaben zum Verbleib des Baggers machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle-rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell