Abheben mit Tchibo: Privatjet-Reise zum Traumpreis

Hamburg (ots) - Durch die Welt jetten wie David Beckham oder Madonna - damit bald jeder die Chance auf diesen Luxus hat, bietet Tchibo gemeinsam mit dem Veranstalter Prime Promotion GmbH eine zwölftägige Rundreise im CJ-1 Privatjet an. Für die Glücklichen, die sich diese im Rahmen der Tchibo Auktion zum Wunschpreis sichern, heißt es vom 26. Juli bis zum 6. August 2017: "Anschnallen und abheben!"

Von Chicago geht es mit dem Jet über Toronto nach Quebec und Kangerlussuaq, dann weiter nach Reykjavik und von dort zurück nach Dortmund. Dabei bietet jeder Aufenthalt die Möglichkeit, in den Großstadtdschungel einzutauchen oder atemberaubende Landschaften zu bewundern. Ein besonderes Plus: Wer die Rundreise ersteigert hat, tut auch anderen etwas Gutes. So geht ein Teil der Einnahmen an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP für den Bau von Schulen in Entwicklungsländern. Gebote werden vom 9. bis zum 16. Januar 2017 unter www.tchibo.de/auktion entgegengenommen.

Vier Länder, fünf Reisende, ein Privatjet

Insgesamt fünf Passagiere dürfen sich bei der Rundreise im Privatjet auf unvergessliche Höhepunkte freuen. Optional buchbare Ausflüge zu berühmten Sehenswürdigkeiten der vier Länder runden die Luxusreise perfekt ab. Dazu gehören: ein echtes American Dinner in Chicago, ein Tagesauflug zu den Niagara-Wasserfällen ab Toronto, der Besuch des berühmten Russel Gletschers auf Grönland oder eine Inselrundreise auf Island.

Damit die Passagiere auch während der Flugzeiten magische Landschaften und Naturereignisse bestaunen können, erhält jeder einen Fensterplatz an Bord. Für einen angenehmen Aufenthalt sorgen außerdem bequeme Ledersessel mit maximaler Beinfreiheit sowie alkoholfreie Getränke und kleine Snacks.

Die faszinierende Privatjet-Rundreise im Komplettpaket

Zum Leistungsumfang der Tchibo Auktion gehören die Anreise von Frankfurt nach Chicago per Linienflug in der Economy Class, eine City-Bustour sowie eine Bootsfahrt durch Chicago und elf Übernachtungen im Doppelzimmer in Mittelklasse- und Komforthotels. Der Flug mit einem CJ-1 Jet bezieht sich auf die Flugroute Chicago - Toronto - Quebec - Kangerlussuaq - Reykjavik - Dortmund. Ebenfalls inklusive sind Hotel- und Flughafentransfers sowie Flughafensteuern und -gebühren.

Luxusreise zum Traumpreis

Die zwölftägige Rundreise im Privatjet hat einen Wert von 19.500 Euro pro Person. Der CJ-1 Jet bietet Platz für fünf Reiseteilnehmer aus gegebenenfalls unterschiedlichen Geboten. Nach Auktionsende am 16. Januar um 23:59 Uhr werden die Gewinner innerhalb von 24 Stunden informiert. Die Reiseunterlagen erhalten Kunden direkt von Prime Promotion GmbH, die Bezahlung erfolgt ebenfalls beim Partner. Für Fragen vor oder während der Reise ist die Beratungshotline der Prime Promotion GmbH von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter +49 (0)214 - 73 48 95 48 erreichbar.

