München (ots) - So nah die "Old Guys" Jörg, Frederic, Harry und Björn ihrem Ziel Santiago de Compostela gekommen sind, nämlich auf 100 Kilometer, so bescheiden ist das Wetter: Regen, Regen, Regen! Kein Wunder also, dass es auf diesem Weg so richtig knallt! Wer gegen wen? Wir werden sehen... Drei der vier Pilger würdigen sich keines Blickes, geschweige denn Wortes mehr. Ist die große gemeinsame Ankunft überhaupt möglich? Und was ist mit Björn? Muss Mr. Disziplin doch so kurz vor dem Ziel noch aufgeben? Oder nimmt der Pilgerausflug der Vier doch noch ein gutes Ende? Einzig Karl lässt sich die gute Laune nicht verderben - und singt mit 40 Pilgerinnen.

