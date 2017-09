Sozialraumorientierte Ansätze für ein gelingendes Alter(n)

Cover Sonderausgabe ProAlter 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8187 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Kuratorium Deutsche Altershilfe" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Anlässlich des UN-Tages der älteren Generation am 1. Oktober fordert der Vorstandsvorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt, die vielfältigen Lebenslagen älterer Menschen gesellschaftlich stärker zu berücksichtigen. Nur durch eine Vernetzung von sozialen Ressourcen, durch die Teilhabe älterer Menschen am Gemeinwesen und durch vielfältige Wohnangebote könne die Idee einer sorgenden Gemeinschaft gelingen und der demografische Wandel aktiv gestaltet werden.

Der renommierte Sozialwissenschaftler nimmt damit Bezug auf den Siebten Altenbericht, der unter dem Titel "Sorge und Mitverantwortung in der Kommune - Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften" steht. In einer Sonderausgabe des Fachmagazins ProAlter diskutiert er mit anderen namhaften Expertinnen und Experten über ausgewählte Inhalte des Altenberichts.

Im Vorwort erläutert der Vorsitzende der Altenberichts-Kommission, Prof. Dr. Andreas Kruse, zum Beispiel das im Altenbericht genannte Prinzip der geteilten Verantwortung: "Mit geteilter Verantwortung ist gemeint, dass sich das Individuum, dessen Familie, dessen nachbarschaftliche Netzwerke, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, private Dienstleister und Kommunen, Aufgaben teilen, das heißt - aufeinander abgestimmt - Verantwortung übernehmen." Ältere Menschen seien nach dem Verständnis der Kommission in diesen Gemeinschaften nicht nur als Hilfeempfangende, sondern ausdrücklich auch als Hilfegebende zu verstehen und anzusprechen.

"Nur im Quartier und nur in geteilter Verantwortung lässt sich Pflege sichern", betont auch Alexander Künzel, unter anderem Sprecher des bundesweiten Reformbündnisses Netzwerk: Soziales neu gestalten (SONG). Diese Neuausrichtung von Sorge und Pflege an gesellschaftlicher Teilhabe erfordere einen qualifizierten und tragfähigen Ausbau und die Steuerung von Sorgestrukturen im ambulanten und teilstationären Bereich sowie ein Zusammenwirken von professionellen Kräften mit der Zivilgesellschaft.

Eine ausreichende Qualifizierung und Unterstützung bürgerschaftlich Engagierter fordert auch Heike von Lützau-Hohlbein, ehemalige Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Nur so könnten innovative Pflege-Settings, zum Beispiel im Bereich Demenz, entwickelt und nachhaltig umgesetzt werden.

Um mehr Einfluss für die Kommunen, eine bessere Vernetzung vor Ort und eine gerechtere Finanzierung, geht es der Pflege- und Gesundheitspolitikerin Elisabeth Scharfenberg. Für ein menschen-, lebens- und wohnortnäheres Gesundheits- und Pflegewesen müssten alle Akteure - Kassen, Leistungserbringer, Gesundheitsberufe, Selbsthilfe, Kommunen - im Sinne der Patientinnen und Patienten wirkungsvoll miteinander kooperieren.

Dr. Joachim Wilbers, geschäftsführender Gesellschafter der ProjectCare GmbH, setzt auf Wettbewerb und Vielfältigkeit. "Die Herausforderung besteht darin, auf der einen Seite ein vielfältiges Wohnangebot mit echten Wahlmöglichkeiten zu schaffen und zum anderen ein Anreizsystem zu konstruieren, das so neutral ist, dass die Menschen sich nach ihren Wünschen und Bedürfnissen entscheiden können und nicht nach dem, was besser finanziell unterstützt wird." Träger sollten in der Lage sein, jeweils auf eigenes Risiko, sehr unterschiedliche Angebote zu schaffen. Wettbewerb der Ideen und der Träger seien die beste Garantie für Innovation und Qualität.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat mit den Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter und der Beratungsstelle für barrierefreies Planen und Bauen Dienste etabliert, die nicht nur passgenaue Wohnangebote vermitteln, sondern gemeinsam mit den Diensten und Einrichtungen im Stadtteil, aber auch mit den informellen Netzwerken bedarfsgerechte Unterstützungen sichern. Johannes Weber und Nicole Bruchhäuser berichten über die Arbeit dieser Beratungsstellen.

Im Land Brandenburg ist es die "Fachstelle Altern und Pflege", die mit Projekten und Beratung der Akteure dafür sorgt, Strukturen vor Ort so zu erhalten bzw. zu entwickeln, dass ältere Menschen im vertrauten Wohnumfeld verbleiben können. Dies zeigt Dr. Anja Ludwig, Leiterin der Fachstelle, in ihrem Beitrag für die Sonderausgabe. Die ProAlter-Sonderausgabe "Sozialraumorientierte Ansätze für ein gelingendes Alter(n). Kommunale Handlungsfelder des Siebten Altenberichts" kann unter www.kda.de kostenfrei heruntergeladen werden.

Der Siebte Altenbericht steht im Internet als kostenloser Download zur Verfügung: www.siebter-altenbericht.de

Weitere Informationen zu Themen und Texten: www.kda.de/proalter.html

