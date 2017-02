Lübeck (ots) - Der Geheimtipp für alle, die bereits vegan leben, und erst recht für alle, die sich auf beste Art und Weise informieren und unterhalten lassen wollen, war der Überraschungserfolg "Los Veganeros". Jetzt folgt der zweite Teil, und den können Kinofans exklusiv bei CineStar auf der großen Leinwand erleben - am Donnerstag, den 16. März 2017 um 20:00 Uhr, und am Sonntag, den 19. März 2017 in einer zusätzlichen Matinée um 12:00 Uhr.

Sich humorvoll mit Veganismus beschäftigen, eine Menge lernen ohne belehrt zu werden und eventuelle Vorurteile abbauen: All das können interessierte Kinofans mit diesem durch Crowdfunding finanzierten Film tun, der garantiert zum Nach- und Umdenken anregt!

Über den Film: Harry (Jelly Francis Gaviria) ist passionierter Fleischesser mit Schulden im Rotlichtmilieu. Als er von seiner Oma das vegane Restaurant "Los Veganeros" erbt, schmiedet er den Plan, den Laden zu einem Bordell umzubauen. Als Harry erfährt, dass seine Großmutter testamentarisch festgelegt hat, dass der Laden nicht zweckentfremdet werden darf, kommt alles ganz anders. Plötzlich ist er neuer Besitzer eines Restaurants, in dem er eine völlig neue Welt kennenlernt. In weiteren Rollen sind Eva Habermann, Nils Brunckhorst, Rosalie Wolff, Sibylle Brunner, Marion Kracht und Helmut Krauss zu sehen.

Am 16.03.2017 stellt Lars Oppermann (Regie) den Film "Los Veganeros 2" in der Kulturbrauerei in Berlin persönlich vor, im CineStar Kristall-Palast in Bremen und im CineStar in Siegen wird der Film von den Darstellern präsentiert.

Die Karten sind ab sofort an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.

Folgende CineStar Kinos zeigen "Los Veganeros 2" am 16.03.2017 um 20:00 Uhr, FSK 12, 78 Minuten:

Berlin Kulturbrauerei, Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Hagen, Ingolstadt, Jena, Kassel, Leipzig, Lübeck Filmhaus, Magdeburg, Mainz CineStar, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen

Am 19.03.2017 (12:00 Uhr) zeigen folgende CineStar Kinos eine zusätzliche Matinée: Berlin Kulturbrauerei, Bremen, Dortmund, Kassel, Mainz CineStar, Osnabrück

Pressekontakt:

Original-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell