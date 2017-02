Lösemittel-Recyclinganlagen fit für Industrie 4.0 in der Chemie- Pharma- und Lackindustrie

Konzeption Lösemittel-Recycling mit Prozesstanks / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/80588 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/OFRU Recycling GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Alzenau (ots) - OFRU Recycling bietet ihre Recycling-Anlagen jetzt für die Eingliederung in moderne SCADA-Prozessleitsysteme an. Damit lassen sich beispielsweise Thinclient-Steuerungen von Maschinen jetzt auch vom iPad oder vergleichbaren Geräten aus bedienen bzw. aus der Ferne warten. Durch die Auslegung der Lösemittel-Recyclinganlagen auf Vernetzbarkeit mit verschiedenen Teilnehmern, ist es den Betreibern somit möglich, moderne Produktionsstandards umzusetzen. Dies kann auch, wenn gewünscht, an und zwischen ganz verschiedenen Standorten geschehen. So kann z. B. ein Lackhersteller ein beliebiges Produkt direkt auf der Internetpräsenz eines Chemikalien- oder Lösemittelherstellers konfigurieren, sowie dieses bestellen und bezahlen. Ist der Bestellvorgang abgeschlossen, beginnt der eigentliche Produktionsvorgang, inkl. der Lösemittelrückgewinnung. Oder sollte beispielsweise das zu verarbeitende Lösemittel geändert werden, so wird die Heiztemperatur der Anlage vollautomatisch geändert, um der geänderten Siedetemperatur gerecht zu werden. Geeignet dafür ist eine Recycling-Anlage der Serie ASC.

Ein weiterer großer Vorteil ist, das sich die Servicearbeit an einer solchen Recycling-Anlage einfacher und schneller gestalten lässt, auch aus der Ferne. Der Industrie 4.0 Standard wird einfach auf Anfrage in die Planung der Recycling-Anlage integriert.

Solche Möglichkeiten sind für die Lack- und Beschichtungsindustrie besonders interessant, nicht zuletzt weil die Anlagen oft größer dimensioniert sind. Somit sind auch die Mengen an Rohstoffen sowie Lösemitteln, die eingesetzt werden größer. Für den Betreiber ist es daher besonders wichtig, dass die Anlagen immer gut, genau und reibungslos funktionieren, ohne dass es unnötige Zeitverluste in der Produktion gibt.

OFRU Recycling stellt am 4. April 2017 auf der European Coatings Show in Nürnberg aus, in Halle 5, Stand-Nr. 411. Dort wird auch eine ASC-150 Recycling-Anlage zu sehen sein. Je nach Lösemittel und Verschmutzung kann diese Anlage über 1000 Liter pro Tag aufbereiten.

