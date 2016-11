Emmy für Christiane Paul - WDR zeigt heute noch einmal "Unterm Radar"

Köln (ots) -

Mit einem der weltweit wichtigsten Fernsehpreise - dem International Emmy Award - wurde Christiane Paul als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung in dem WDR/ARD-Fernsehfilm "Unterm Radar" ausgezeichnet. Aus diesem Anlass ändert der WDR heute, 22. November, sein Programm und zeigt um 22.40 Uhr noch einmal den Film "Unterm Radar". Danach ist der Film in der Mediathek zu sehen. Der Emmy ist nach dem Darstellerpreis (2015) des FernsehfilmFestival Baden-Baden die zweite Auszeichnung, die Christiane Paul für ihre Rolle als Richterin Elke Seeberg in "Unterm Radar" erhält. Der Thriller erzählt die Geschichte einer Mutter (Christiane Paul), die nicht glauben kann, dass ihre Tochter in einen terroristischen Anschlag verwickelt ist. Der Film stellt die Frage, wie weit ein Rechtsstaat gehen darf, um seine Bürger zu schützen. Regie führte Elmar Fischer nach dem Buch von Henrette Bruegger. Eine Produktion der Enigma Film (Fritjof Hohagen und Nicole Swidler) für den WDR (Redaktion Götz Schmedes) und ARD Degeto. Die Erstausstrahlung war am 14. Oktober 2015 im Ersten. Sendetermin: WDR Fernsehen, heute, 22. November, 22.40 Uhr: "Unterm Radar" Weitere Infos: https://presse.wdr.de/plounge/tv/das_erste/2015/10/_pd f/pheft_Unterm_Radar_7.pdf Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/wdr_presse

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell