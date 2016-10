WDR-Dokusoap mitten aus dem Ruhrpott: "Familie Wurst - Mit Herz und Haaren"

Köln (ots) -

Familie Wurst - Das sind Manfred (61) und Werner (61) mit ihren Ehefrauen Petra (61) und Yvonne (63) sowie Manfreds Sohn Michael (41) mit seiner Frau Julia (31) und der kleinen Sally (4). Zusammen leben die drei Generationen unter einem Dach in Bochum. Herzlich-raue Ruhrpott-Schnauze in haariger Verpackung trifft hier auf seriöses Versicherungsgeschäft mit Volksnähe. Und weil die drei Männer des Hauses nach einem gemeinsamen Arbeitstag immer noch nicht genug voneinander haben, stehen Manfred, Werner und VfL-Bochum Stadionsprecher Michael auch noch als Band auf der Bühne. Volles Programm für die Familie, das das WDR Fernsehen in der neuen sechsteiligen Doku-Soap "Familie Wurst - Mit Herz und Haaren" ab 17. Oktober 2016, montags um 21.00 Uhr zeigt. Wer Manfred, Werner und Michael Wurst zum ersten Mal sieht, denkt vielleicht an Rockerkneipe oder Imbissbude, aber nicht an Versicherungen. Dennoch gehören sie zu den erfolgreichsten Versicherungsmaklern des Landes. Die Brüder pflegen einen manchmal rauen Umgangston, haben aber neben kreativen Lösungen im Schadensfall auch immer Zeit für ein Tässchen Kaffee und einen Plausch über die alltäglichen Sorgen ihrer Kundschaft - selbst oft waschechte Ruhrpott-Originale. Immer wenn es in Versicherungsfragen um die Wurst geht, ist das Familien-Unternehmen für viele Menschen in und um Bochum der erste Ansprechpartner. Die Wurst-Männer haben auch noch ein gemeinsames Hobby: die Musik. Manfred, Werner und Manfreds Sohn Michael sind die Stars der Gruppe "The Tweens", die die Zwillinge vor 45 Jahren gegründet haben. Ihre Ehefrauen Petra, Yvonne und Julia sind nicht nur ihre treuesten Fans, sondern managen auch die Band, begleiten sie an den Wochenenden zu Konzerten und halten ihren Männern zu Hause den Rücken frei. Haus, Hobby, Beruf. Der Wurst-Clan hängt ständig zusammen. Dass es da auch mal kracht, ist klar. Doch am Ende halten die Wursts zusammen wie Pech und Schwefel. "Familie Wurst - Mit Herz und Haaren" ist eine Produktion von Encanto TV im Auftrag des WDR. Redaktion: Carsten Wiese Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell