ControlExpert und General Atlantic vereinbaren strategische Partnerschaft

Langenfeld, München, New York (ots) - ControlExpert, einer der führenden Dienstleister für die Versicherungs- und Automobilindustrie, und General Atlantic, ein weltweit führender Wachstumskapitalgeber, verkünden den Einstieg in eine strategische Partnerschaft. General Atlantic, bekannt für seinen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont und ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber, wird ControlExpert unter anderem beim Wachstum in den globalen Märkten strategisch unterstützen.

ControlExpert wurde im Jahr 2002 gegründet und bietet seitdem Dienstleistungen zur effizienten Abwicklung von KFZ-Schaden- und Wartungsvorgängen an. Mit Hilfe der einzigartigen Kombination aus KFZ-Sachverstand, Software-Algorithmen, Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz lassen sich das Ausmaß von Unfallschäden und die damit verbundenen Reparaturkosten zuverlässig beurteilen. Als Vorreiter in der Automatisierung und Digitalisierung erleichtert ControlExpert die Kommunikation zwischen den am Schadenprozess beteiligten Parteien (wie Versicherungsunternehmen, Automobilhersteller, Leasingfirmen, Flottenbetreiber, Autohäuser, Werkstätten und Fahrzeughalter) und ermöglicht so eine kosten- und zeiteffiziente Schadenabwicklung. Neben Deutschland unterstützt das Unternehmen Kunden in 13 weiteren Ländern.

"Wir haben eine Vielzahl innovativer Lösungen entwickelt, welche die Prozesse der Schadenabwicklung revolutionieren", sagte der Gründer und Geschäftsführer von ControlExpert, Gerhard Witte. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit General Atlantic, die sowohl den weiteren Ausbau des Deutschlandgeschäfts als auch die Erweiterung unserer Auslandsaktivitäten unterstützen soll. Ich bin davon überzeugt, dass wir von der umfassenden Expertise und den globalen Erfahrungen unseres Partners General Atlantic profitieren werden."

"ControlExpert ist ein Technologie- und Innovationsführer mit ausgezeichnetem Ruf in der Schaden- und Servicebranche", sagte Jörn Nikolay, Managing Director und Deutschlandchef von General Atlantic. "Wir sind davon überzeugt, dass wir ControlExpert mit unserer Branchen-Expertise und weltweiten Präsenz optimal dabei unterstützen können, globaler strategischer Partner der Schaden- und Servicebranche zu werden."

"Gemeinsam mit General Atlantic werden wir das Geschäft durch kontinuierliche Digitalisierung und Professionalisierung unserer Produkte und Services weiter global vorantreiben", sagte der Geschäftsführer von ControlExpert Kai Siersleben.

"Wir sind der Überzeugung, dass die Kombination aus selbstentwickelter Technologie, Künstlicher Intelligenz, Auswertung großer Datenmengen (Big Data) und Expertenwissen ControlExpert einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft", fügte Achim Berg, Operating Partner bei General Atlantic, hinzu. "Wir sind beeindruckt vom bisherigen Erfolg von ControlExpert und stellen gerne unsere Expertise und unser Netzwerk zur Verfügung, um das Unternehmen zu einer globalen Marke aufzubauen."

In der nächsten Wachstumsphase wird sich ControlExpert darauf konzentrieren, seine Technologie-Plattform weiter zu verbessern: So können die Kunden auch künftig von der branchenweit besten Produkt- und Service-Qualität sowie Spitzeninnovationen profitieren. "Wir freuen uns sehr, den nächsten Entwicklungsschritt in der Digitalisierung zu gehen und dabei einen so professionellen Partner an unserer Seite zu haben", sagte Geschäftsführer Nicolas Witte. "Gemeinsam mit General Atlantic werden wir die Innovationen in der Schaden- und Serviceabwicklung weltweit weiter vorantreiben."

Im Zusammenhang mit dem Investment von General Atlantic werden Jörn Nikolay und Achim Berg in den Beirat von ControlExpert eintreten. Die Geschäftsführung und alle anderen Management-Gremien bleiben in ihrer Zusammensetzung unverändert.

Über ControlExpert

ControlExpert ist ein Full-Service-Anbieter für die Automobilindustrie mit Sitz in Langenfeld zwischen Düsseldorf und Köln (Rheinland). Das Unternehmen entwickelt verschiedene Produkte und Services für Versicherungsunternehmen, Flottenbetreiber, Leasingfirmen, Werkstätten, Autohäuser, Autohersteller und Kfz-Experten. Ziel ist es, alle am Prozess der Schadenabwicklung und Reparatur beteiligten Parteien miteinander zu vernetzen und einen elektronischen, datengestützten Kommunikationsstandard auf der Basis strukturierter Daten zu schaffen. ControlExpert, als digitaler Pionier der Automatisierung in diesem Bereich, sichert schnelle, digitalisierte Prozesse und einen hohen Grad an Transparenz. http://controlexpert.com

Über General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. Gegründet 1980, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont und ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber mit herausragenden Management-Teams, um weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. Zum Team von General Atlantic gehören mehr als 100 Investment Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo und Singapur. http://www.generalatlantic.com/

