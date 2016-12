ARD/SWR DOKUMENTARFILM IM ERSTEN, "20 Feet from Stardom - Der Ruhm zum Greifen nah", am Mittwoch (04.01.17) um 23:45 Uhr im ERSTEN. v.li.: Jo Lawry, Judith Hill, Lisa Fischer. © SWR/2013 PROJECT B.S. LLC, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Millionen kennen ihre Stimmen, aber kaum jemand kennt ihre Namen: Back-groundsängerinnen. Wenn Darlene Love, Merry Clayton und ihre Kolleginnen im Studio stehen, sind sie voller Leidenschaft und Hingabe. Doch obwohl ihre Stimmen auf millionenfach verkauften Alben zu hören sind, bringt sie kaum jemand damit in Verbindung. Die Musikerinnen stehen in der zweiten Reihe, während Sänger wie Bruce Springsteen, Stevie Wonder und Sting zu Weltruhm gelangen. Der Oscar-prämierte Dokumentarfilm "20 Feet from Stardom - Der Ruhm zum Greifen nah" stellt Backgroundsängerinnen ins Rampenlicht. Der Film wird am Mittwoch, 4. Januar 2017, um 23:45 Uhr im Ersten gezeigt. (Die Erstausstrahlung der deutschen Überarbeitung fand am 24. August 2016 auf ARTE statt.)

Träumen hinter den Stars

Backgroundsängerinnen sollen für einen guten Sound sorgen, keine großen An-sprüche stellen und auf den Punkt abliefern. Doch auch sie haben Träume - und einiges darüber zu erzählen, was es heißt, ein Leben mit Superstars zu verbringen. Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger, Sting und zahlreiche weitere Le-genden der Musikgeschichte treten in diesem Film in die zweite Reihe und räumen die Bühne für die faszinierenden Lebensgeschichten ihrer Backgroundsänge-rinnen. Highlights des Films sind rares Archivmaterial und ein packender Sound-track.

Ein Oscar für die Künstler aus der zweiten Reihe Der Film ist eine Hommage an die unbekannten Stimmen, die Profil und Stil der Popmusik geprägt haben. Zugleich reflektiert er Konflikte und Opfer, die die Kar-riere im Schatten der Stars zwangsläufig mit sich bringen. Die begabten Künstler decken ein breites Spektrum an Musikrichtungen und -strömungen, aber auch an verschiedenen Ären der Musikgeschichte ab. Das Leben der weltberühmten Stars rückt in diesem Film in den Hintergrund - im Vordergrund stehen die Geschichten und Erzählungen der Backgroundsängerinnen. "20 Feet from Stardom" wurde ausgezeichnet mit dem Academy Award ("Oscar") für den besten Dokumentarfilm 2014.

"20 Feet from Stardom - Der Ruhm zum Greifen nah", am Mittwoch, 4. Januar 2017, um 23:45 Uhr im Ersten.

