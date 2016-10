Sorgen der Deutschen: soziale Ungerechtigkeit und Zuwanderung

Hamburg (ots) - Welche Themen bereiten den Bürgern in 25 Ländern auf der Welt am meisten Sorgen? Dieser Fragen nimmt sich die monatlich erhobene Onlinestudie "What worries the World?" des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos an. In Deutschland steht das Thema Armut und soziale Ungerechtigkeit ganz oben auf der Sorgenliste. Knapp die Hälfte (45%) der Deutschen wählte diese Thematik als eine von dreien aus, die ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereiten.

Kontrolle der Zuwanderung unter den Top-Sorgen der Deutschen

Weiterhin beschäftigt vier von zehn (41%) Deutschen die Frage, wie die Zuwanderung kontrolliert werden kann. Doch trotz aller Bedenken scheint sich die Stimmung im Land gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres deutlich zu entspannen. Im Oktober 2015 betrachteten noch mehr als die Hälfte (52%) der Deutschen die Kontrolle der Zuwanderung als besonders brennendes Thema.

Ein Drittel der Deutschen besorgt wegen Terrorismus

An dritter Stelle der größten Sorgen steht bei den Bundesbürgern derzeit der Terrorismus (37%). Darüber hinaus beschäftigt Kriminalität und Gewalt im eigenen Land mehr als ein Drittel der Deutschen (36%). Ein Viertel (25%) fürchtet eine Zunahme von Extremismus in Deutschland.

Steckbrief

Im Rahmen der Onlinestudie "What worries the World" werden monatlich 18.014 Interviews unter Personen zwischen 16 und 64 Jahren (USA und Kanada: 18-64) durchgeführt. Feldzeit: 26. August bis 09. September 2016 Diese Studie wurde über das Ipsos Online Panel in insgesamt 25 Ländern durchgeführt.

Über Ipsos

Ipsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Unsere engagierten Forscher bestimmen Marktpotenziale, zeigen Markttrends, testen Produkte, Werbung und Dienstleistungen, erforschen die Wirkung von Medien und geben der öffentlichen Meinung eine Stimme.

Der Forschungsbereich Ipsos Public Affairs ist ein leistungsstarker Partner für Politik- und Sozialforschung in Deutschland.

Ipsos Pressestelle Kontakt:

Original-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell