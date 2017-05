Ausschreibung für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2017 gestartet

Düsseldorf (ots) - Nach dem großen Echo in den vergangenen Jahren schreiben das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und die Investmentbank Goldman Sachs den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2017 aus. Der Preis für das beste Wirtschaftsbuch des Jahres wird am Freitag, den 13. Oktober in Frankfurt bei einer festlichen Veranstaltung im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Mit dem Preis sollen eine Autorin oder ein Autor ausgezeichnet werden, die in beispielhafter Weise das Thema Wirtschaft behandeln und einem breiten Publikum ökonomische Zusammenhänge verständlich nahebringen. Das Motto des Preises lautet deshalb "Wirtschaft verstehen".

Über die Preisvergabe entscheidet eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart. Die zehn Finalisten für den Preis stellt das das Handelsblatt vor der Preisverleihung ausführlich auf der Literaturseite vor.

Die Teilnahmebedingungen, das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie unter: www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.de

Kontakt:

Original-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell