"Hand in Hand für Norddeutschland": Bild von Udo Lindenberg für 22.222 Euro bei NDR 2 versteigert

Hamburg (ots) - 22.222 Euro für ein Bild von Udo Lindenberg: Bei der NDR 2 Aktion "Promis malen die 2" hat Rainer Krone aus Achim in Niedersachsen ein Gemälde des Panikrockers für diese Rekordsumme ersteigert. Das Geld kommt der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugute, die in diesem Jahr schwerstkranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehörigen in den Mittelpunkt stellt. Partner ist der "Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e. V." (DHPV) mit seinen Organisationen in Norddeutschland. An "Hand in Hand für Norddeutschland" gehen auch die Erlöse für die anderen "Kunstwerke" von Prominenten, die NDR 2 derzeit versteigert. Klar ist schon jetzt: Die mit "Promis malen die 2" gesammelte Spendensumme wird den Vorjahresbetrag deutlich übertreffen, als die Bilder von Prominenten gut 27.000 Euro einbrachten.

Ersteigert wurden neben dem Bild von Udo Lindenberg auch Werke von Angelique Kerber, Liam Neeson, Atze Schröder und Cro. Derzeit kann noch auf Bilder von Walking On Cars, Wolfgang Niedecken, Kai Wiesinger und Lions Head geboten werden. Wie die "Kunstwerke" aussehen, können Interessierte unter www.NDR.de/NDR2 sehen. Gebote können per Mail an studio@ndr2.de abgeben werden.

Die zweiwöchige NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" endet am Freitag, 16. Dezember, mit einem großen Spendentag, den viele Prominente unterstützen. Gemeinsam mit NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nehmen sie unter eigens eingerichteten Hotlines den ganzen Tag über telefonisch Spenden entgegen. Im NDR Fernsehen führen Judith Rakers und Jörg Pilawa ab 20.15 Uhr durch die Sendung "Hand in Hand für Norddeutschland - Der große NDR Spendenabend".

Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE 47 251 205 100 100 100 100; BIC: BFSWDE33HAN; Empfänger: Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V.). Zuschauer, Hörer und Internet-Nutzer können in allen Banken und Sparkassen sowie über www.NDR.de/handinhand spenden. Das Geld kommt zu 100 Prozent der Hospiz- und Palliativarbeit im Norden zugute.

Weitere Informationen zur NDR Benefizaktion im Internet unter www.NDR.de/handinhand

Eine Übersicht über den Spendentag finden Sie in dieser Pressemeldung: http://ots.de/t9UTf

Pressekontakt:

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell