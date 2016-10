TeamDrive und VASCO verbünden sich für maximale Sicherheit

Hamburg (ots) -

- Zwei-Faktor-Authentifizierung wie die Hälfte der 100 weltweit führenden Banken

- Weltmarktführer bei Life Sciences bestätigt Sicherheit von TeamDrive und VASCO

Der Cloud-Dienstleister TeamDrive Systems und die Sicherheitsfirma VASCO haben sich verbündet, um eine Hochsicherheitslösung für den Datenaustausch in der Cloud anzubieten. Hierzu wurde das Zwei-Faktor-Authentication-System DIGIPASS von VASCO in den Sync & Share-Service von TeamDrive integriert. DIGIPASS wird unter anderem von etwa der Hälfte der 100 weltweit führenden Banken für die Zugangssicherung eingesetzt. TeamDrive ist eine vom Deutschen Anwaltverein (DAV) empfohlene Cloud-Lösung mit automatischer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Zero-Knowledge-Synchronisation. Das bedeutet, dass TeamDrive selbst keinerlei Zugang zum Inhalt der Daten erhält; der Dienst speichert die Daten und synchronisiert sie zwischen verschiedenen Nutzern, kann sie aber selbst unter keinen Umständen - auch nicht auf richterliche Anordnung hin - entschlüsseln.

Bei der Zwei-Faktor-Authentication mit VASCO genügt es nicht auf einem Gerät das für den Webzugang notwendige Passwort zu besitzen, sondern der Zugang muss zusätzlich über ein anderes Gerät bestätigt werden. Zudem verwendet DIGIPASS Einmal-Passworte, die nach dem Zugang sofort ihre Gültigkeit verlieren. Die dazu notwendige DIGIPASS GO Hardware und die DIGIPASS for Mobile Software hat TeamDrive vollständig in die eigene Webplattform integriert.

Mit Eppendorf, einem der führenden Unternehmen auf dem Gebiet Life Sciences mit Laboratorien weltweit, steht bereits eine erste Referenz für die DIGIPASS-Nutzung bei TeamDrive zur Verfügung. "Das Webportal vereinfacht die Bedienung erheblich, stellt jedoch auch ein Sicherheitsrisiko dar. Angesichts der Vertraulichkeit unserer Daten haben wir uns daher dafür stark gemacht, die Zwei-Faktor-Authentication in TeamDrive zu integrieren", erklärt Michael Fehse, Vice President bei Eppendorf. Die Eppendorf AG entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Dienstleistungen für akademische und industrielle Forschungslabors etwa in Unternehmen der Pharma- und Biotech- sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie. Aber auch in klinischen oder umweltanalytischen Laboratorien, in der Forensik und in industriellen Laboren der Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung werden die Produkte von Eppendorf verwendet. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in diesem Bereich.

"Finanzen oder Pharma - keine Branche bleibt von CyberCrime verschont. Daher setzen wir stets auf maximale Sicherheit", erklärt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck. Er erläutert: "TeamDrive ist der einzige deutsche Cloud-Service für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, der die besonderen Anforderungen des Strafgesetzbuches für Berufsgeheimnisträger wie Anwälte oder Ärzte erfüllt. Zero-Knowledge-Technologie, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, garantiertes Hosting in deutschen Datenzentren und Zwei-Faktor-Authentication stellen die wesentlichen Komponenten der Hochsicherheitslösung von TeamDrive dar."

Diese absolute Sicherheit wird TeamDrive seit mehr als zehn Jahren vom renommierten Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) bescheinigt. Das Gutachten zum ULD-Datenschutzgütesiegel bestätigt TeamDrive die Einhaltung der hohen deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards auch nach dem veränderten Rechtsrahmen zwischen den USA und der EU. "Kein anderer Sync & Share-Anbieter weltweit kann eine derartige technische und rechtsverbindliche Sicherheit garantieren", behauptet Detlef Schmuck.

Diese rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. Die Software unterstützt Windows, Mac OS und Linux sowie Android und iOS.

VASCO ist ein führender Anbieter von Lösungen für Strong Authentication sowie digitale Signatur und hat sich auf Internet-Sicherheits-Anwendungen und -Transaktionen spezialisiert. VASCO konnte sich weltweit als Software-Unternehmen für Internet-Security etablieren und beliefert etwa 10.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter mehr als 1.700 internationale Finanzinstitute. Die wichtigsten Märkte für VASCO sind der Finanzsektor, Unternehmens-Sicherheit, e-Commerce und e-Government.

