Heilbronner Stimme: FDP: Seit Januar 2017 mehr Eintritte als im gesamten Jahr 2016

Heilbronn (ots) - Die Mitgliederzahl der FDP hat seit Jahresbeginn deutlich zugelegt. Insgesamt zählte die Bundespartei seit dem 1. Januar 2017 mehr als 4600 Neueintritte. Das bestätigte ein Sprecher der Liberalen der "Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe). Im gesamten Jahr 2016 zählte die FDP rund 4100 Eintritte.

Die Gesamtzahl der Mitglieder beläuft sich heute auf rund 57.000. Das sind mehr als zur Bundestagswahl 2013, damals waren 56.798 Mitglieder registriert.

Nachdem die FDP in der Vergangenheit aus mehreren Landtagen und 2013 auch aus dem Bundestag ausgeschieden war, befindet sie sich nun in einem Aufschwung: 11,5 Prozent erzielten die Liberalen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, 12,6 Prozent in NRW - das beste Ergebnis aller Zeiten an Rhein und Ruhr.

