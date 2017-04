Neue Westfälische (Bielefeld): Hannelore Kraft: Die Bayern schaffen wir auch noch Ministerpräsidentin im Interview zum Wirtschaftswachstum in NRW

Bielefeld (ots) - NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagt Bayern knapp drei Wochen vor der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland den Kampf um die ökonomische Vorreiterrolle in Deutschland an. "Wir haben zuletzt ein Wachstum von 1,8 Prozent erreicht, das heißt nur noch 0,1 hinterm Bund und 0,3 hinter Bayern. Das zeigt, dass wir vieles Richtige auf den Weg gebracht haben", sagte die Regierungschefin im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Montagausgabe) In Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der am Montag seine erneute Kandidatur als Ministerpräsident und CSU-Chef verkünden will, fügte Kraft hinzu: "Und Bayern schaffen wir auch noch." Seit 2010 habe NRW mehr als 200 Milliarden Euro in Kinder, Familien, Bildung investiert, so Kraft. 14 Milliarden seien in den Ausbau von Autobahnen und Brücken, acht Milliarden für Schienen und Bahnhöfe ausgegeben worden. "Und unsere Zusage steht: Bis 2018 flächendeckend schnelles Internet mit 50 Megabits und bis 2026 Glasfaser in ganz NRW", so die Ministerpräsidentin.

