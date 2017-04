Mit Luke Mockridge zurück in die 90er: SAT.1 zeigt sein Live-Programm "I'm Lucky, I'm Luke" am 28. April zum ersten Mal im TV

Unterföhring (ots) - 14.000 Zuschauer in der Kölner Lanxess Arena, 10.000 Zuschauer in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen, 10.000 Zuschauer in der Dortmunder Westfalenhalle. Mit seinem Bühnenprogramm "I'm Lucky, I'm Luke" begeistert Luke Mockridge in 165 Live-Shows allein in den letzten zwei Jahren ganz Deutschland. SAT.1 zeigt das Live-Programm des Entertainment-Multitalents am Freitag, 28. April, um 20.15 Uhr, zum ersten Mal im TV.

"Die Gummibärenbande", "Barbie Girl" oder "Pokémon": In "I'm Lucky, I'm Luke" nimmt Luke Mockridge seine Fans mit auf eine Zeitreise durch die 90er Jahre, die garantiert witzige Flashbacks beschert. Damit holt er nicht nur die "Generation Hashtag" ab. Seine Stand-Up-Show ist eine Hommage an die Kindheit, Schulzeit und Jugend - und mehr als Comedy: Mit vollem Körpereinsatz, Wortwitz, Spontaneität und musikalischen Gesangs-Einlagen am Klavier oder der Gitarre - eine Acoustic-Version des Oasis-Klassikers "Wonderwall" inklusive - macht das Entertainment-Multitalent "I'm Lucky, I'm Luke" zu einer unvergesslichen Party.

Hintergrund: Mit seiner Comedy-Show "Luke-Die Woche und ich" punktet er seit 2015 mit Topquoten von bis zu 15,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Ab dem 5. Mai präsentiert Luke Mockridge seine erste Primetime-Show "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" in SAT.1.

Das Live-Bühnenprogramm von Luke Mockridge "I'm Lucky, I'm Luke", am Freitag, 28. April, um 20.15 Uhr, in SAT.1

