Hannover Messe: IoT darf kein Blackbox Thema mehr sein

Weinheim/Hannover (ots) -

- Hannover Messe 2017: Digitalisierung der industriellen Wertschöpfungskette schreitet voran. - Freudenberg IT (FIT) bietet IoT Navigation am SAP Partner Stand.

Das Motto der diesjährigen Hannover Messe "Integrated Industry - Creating Value" unterstreicht erneut den Stellenwert von IoT und Industrie 4.0.

Die öffentliche und fachliche Diskussion schwankt zwischen Euphorie und Ermattung. Einerseits locken große Chancen, andererseits ist der richtige Ansatz längst noch nicht überall identifiziert. Genau diese Situation gilt es nun zu überwinden, denn schließlich dürfen zukunftsrelevante Entwicklungen wie IoT keine Blackbox Themen mehr sein. Vor diesem Hintergrund wird der Ruf nach Transparenz und Navigation immer lauter.

Als langjähriger IT Partner der mittelständischen Fertigungsindustrie lädt die Freudenberg IT (FIT) anlässlich der Hannover Messe dazu ein, gemeinsam auf individuelle Herangehensweisen zu blicken, mit denen sich konkrete Resultate schnell und zuverlässig erzielen lassen. Die diesjährigen FIT Schwerpunkte am SAP Partner Stand (Halle 7, Stand B04) sind:

- IoT - ergebnisorientiert durchstarten - Manufacturing as a Service - bedarfsgerecht paketiertbar - Cloud - individuell orchestrieren - SAP - maßgeschneidert einsetzen

Besuchen Sie unsere Experten vor Ort in Hannover und lassen Sie uns die "Blackbox IoT" gemeinsam durchleuchten.

Über Freudenberg IT

Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Full-Service Provider mit Sitz in Weinheim.

Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Als SAP-Partner der ersten Stunde verfügt FIT über eine umfassende Expertise zu sämtlichen SAP-Lösungen. Das Unternehmen bietet mit der FIT Shop Floor Suite eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für die mittelständische Fertigungsindustrie, für die FIT als Trusted Partner immer schon der Wegbereiter von Industrie 4.0 gewesen ist. Sei es auf den wichtigen Innovationsfeldern Big Data/SAP HANA, Cloud Computing und Enterprise Mobility oder in der Implementierung von Microsoft-Lösungen - FIT verfügt über langjährige Erfahrung wie kaum ein anderer. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified."

Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter an zahlreichen Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika und verzeichnete einen Jahresumsatz von 165,8* Millionen Euro (*2016). Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.

