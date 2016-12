Musik-Feuerwerk am Sonntag: Alicia Keys eröffnet mit Boris, Tay, Robin und Marc das "The Voice of Germany"-Finale live in SAT.1

,This is a man's world': Zum ersten Mal in der Geschichte von ,The Voice of Germany' treten vier Saenger im Finale von ,The Voice of Germany' an. Robin Resch, Boris Alexander Stein, Marc Amacher und Tay Schmedtmann eroeffnen mit Weltstar Alicia Keys und ,If I Ain't Got You' die Liveshow am Sonntag, 18. Dezember, in SAT.1. Danach kaempft jedes ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "This is a man´s world": Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" treten vier Sänger im Finale von "The Voice of Germany" an. Robin Resch, Boris Alexander Stein, Marc Amacher und Tay Schmedtmann eröffnen mit Weltstar Alicia Keys und "If I Ain´t Got You" die Liveshow am Sonntag, 18. Dezember, in SAT.1. Danach kämpft jedes Talent für sich um die Gunst des Zuschauers. Dazu treten die #TVOG-Finalisten jeweils mit ihrem Coach auf und singen einen Song solo. Höhepunkt: Jeder Sänger performt mit einem internationalen Top-Act. OneRepublic, John Legend, Emeli Sandé und James Arthur unterstützen die vier besten Stimmen Deutschlands. Die Zuschauer voten die zwei besten Talente in die Endrunde. Dort stellen die Sänger ihre eigene Single vor. Wen wählen die Zuschauer zu "The Voice of Germany" 2016?

Das sind die Finalisten von "The Voice of Germany" 2016:

Robin Resch singt mit James Arthur "Say You Won´t Let Go"

Seine Gitarre und seine Stimme - mehr braucht Robin Resch (22, Rottenmann/AT) nicht. "Robin bringt Herzen zum Schmelzen. Ich finde es toll mit so einem 'fresh guy', der vielleicht nicht der ausgereifteste Performer für die großen Bühnen ist, im Finale zu sein. Robin ist so ein emotionaler Sänger. Ich genieße die Zeit mit ihm", sagt sein Coach Samu Haber. Im Finale singt der Singer-Songwriter aus Österreich "Photograph" (Ed Sheeran). Robin steht außerdem mit Samus Band Sunrise Avenue ("Hollywood Hills") auf der SAT.1-Bühne.

Tay Schmedtmann stimmt mit John Legend "Love Me Now" an

Gefühlvoller Deutsch-Pop und Gänsehaut ist bei Tay Schmedtmann (20, Steinhagen) garantiert. Er ist ein Bild von einem Mann, steckt aber voller Gefühle. Im Finale tritt Tay mit "Sie sieht mich nicht" von #TVOG-Coach 2011 und 2012 Xavier Naidoo auf. Mit seinem Coach singt der 20-Jährige "Eisberg". Andreas Bourani: "Tay ruht in sich, hat eine tolle Ausstrahlung. Ich bin stolz auf ihn. Guter Junge, großes Herz, hat immer tolle Leistungen gebracht und ist jetzt verdient im Finale."

Marc Amacher rockt mit Emeli Sandé und "Breathing Underwater"

Noch nie durfte ein Talent bei #TVOG so oft Zugaben spielen wie Marc Amacher (32, Heimberg/CH). "Als Marc im Halbfinale die Mundharmonika auspackte, hat er die Leute auf seine Seite gezogen. Für uns persönlich ist die schönste Botschaft an den Zuschauer, dass jemand, der so für die richtige Musik und Rock'n'Roll steht wie Marc, und noch dazu so ein Querkopf ist, bei 'The Voice of Germany' seinen Platz hat und als Favorit mitlaufen kann", verkünden seine Coaches Michi Beck und Smudo. Im Finale fragt er wie Lenny Kravitz "Are You Gonna Go My Way" und mit den "Fanta 2" will der Schweizer Blues-Rocker "Ernten was wir säen". Marc: "Es ist einfach geil. Wir machen Musik und haben Spaß."

Boris Alexander Stein präsentiert mit OneRepublic "Let´s Hurt Tonight"

"You can´t judge a book by its cover", sagt Alicia Keys über Boris Alexander Stein (29, Lüneburg). Coach Yvonne Catterfeld: "Boris ist ein Geheimtalent, deswegen bin ich in stiller Vorfreude." Der tätowierte Sänger kann die Musikerin am Sonntag als ersten weiblichen Coach zum Sieg führen. Zusammen mit Yvonne Catterfeld singt Boris "Irgendwas feat. Bengio" im Finale. Als Solo-Song performt der 29-Jährige mit der gefühlvollen Stimme Herbert Grönemeyers "Demo (Letzter Tag)". Boris: "Alicia Keys kennenzulernen war schon richtig geil. Ich bin kein Menschenverehrer, aber Alicia Keys ist schon eine Hausnummer."

Das große "The Voice of Germany"-Finale am Sonntag, 18. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1

