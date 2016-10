Was macht Sophia Thomalla mit Bill Mockridge in der Sauna? "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag, 30. Oktober in SAT.1

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots) - "Der Schweiß ist heiß"! Luke Mockridge lädt zum Spiele-Sonntag bei "LUKE! Die Woche und ich", am 30. Oktober, 22:30 Uhr, in SAT.1. Mit Studiogast Sophia Thomalla trifft er sich zu einem schweißtreibenden Quiz - in der Sauna. Und als Belohnung gibt es obendrauf nette Schwitz-Gäste wie Lukes Vater Bill Mockridge, ALF, Faisal Kawusi, Hans Entertainment oder SHARKY, das plüschige Maskottchen der Kölner Haie. Das könnte kuschelig werden ... Für den richtigen Ton sorgt Tim Bendzko als Studioband.

"LUKE! Die Woche und ich" sonntags, 22:30 Uhr, in SAT.1

Tickets für die Comedy-Show gibt es unter www.myspass.de/tickets

