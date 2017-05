München (ots) - Moderation: Thomas Baumann

Geplante Themen:

SPD: Mit Sicherheit / Die SPD setzt in ihrem Wahlkampf stark auf das Thema Soziale Gerechtigkeit. Für viele Wähler ist jedoch eher die Innere Sicherheit ein wahlentscheidendes Thema. Die Analysen der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben das noch einmal deutlich gemacht. Das hat auch die SPD erkannt und verschärft in ihrem Entwurf des SPD-Wahlprogramms, der seit einigen Tagen vorliegt, die Tonlage in der Sicherheitspolitik. Sie fordert eine "konsequentere Rückführung" abgelehnter Asylbewerber sowie Videoüberwachung da, wo sie "hilft, Gefahren vorzubeugen und Beweise zu sichern". Außerdem sollen Ausländer, die schwere Straftaten begehen, nach Verbüßung ihrer Strafe unverzüglich abgeschoben werden. Der SPD-Parteivorstand will dieses Programm am Montag beschließen. (Autorin: Marie-Kristin Boese) Dazu ein Gespräch mit der Generalsekretärin der SPD, Katarina Barley

Union: Streit übertüncht / Über ein Jahr harte Attacken gegen Angela Merkel. Permanente Querschüsse aus Bayern - die Kanzlerin immer wieder düpiert. CSU-Chef Horst Seehofer hatte den Streit über die Flüchtlingspolitik mehrfach auf die Spitze getrieben. Der Disput um eine Obergrenze für Flüchtlinge gipfelt im Zögern, ob Merkel als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl überhaupt unterstützt werden sollte. Seit Februar gilt der Streit - offiziell - als beendet. Doch unter der Oberfläche ist das bayerische Grummeln nicht verklungen. Zu lange hatte Seehofer seine Truppen gegen Merkel in Stellung gebracht. Und jetzt? Plötzlich alles wieder gut? An diesem Wochenende treffen sich zuerst der CSU-Parteivorstand und dann die Granden von CDU und CSU, um die Strategie für den gemeinsamen Wahlkampf zu erarbeiten. Aber wie geht die CSU-Basis mit diesem Kurswechsel der Parteiführung um? Ist der Streit nur übertüncht? Und was bedeuten die alten Blessuren für den gemeinsamen Wahlkampf? Können CDU und CSU nach den harten Auseinandersetzungen um die Flüchtlingsthemen wirklich gemeinsam und authentisch im Wahlkampf auftreten? (Autor: Tom Schneider) Dazu ein Gespräch mit dem Spitzenkandidaten der CSU, Joachim Herrmann

Weitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nach Ausstrahlung unter www.berichtausberlin.de

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell