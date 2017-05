ARD-DeutschlandTrend: Direktwahl Bundeskanzler - Merkel wieder deutlich vor Schulz

Köln (ots) -

Angela Merkel liegt in der Direktwahlfrage wieder deutlich vor SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Wenn die Bürger den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin direkt wählen könnten, würden sich 49 Prozent für Angela Merkel und 36 Prozent für Martin Schulz entscheiden. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Beim letzten DeutschlandTrend im Auftrag der Tagesthemen Mitte April hatten sich 46 Prozent für Merkel und 40 Prozent für Schulz ausgesprochen. Ende März (DeutschlandTrend im Auftrag des Morgenmagazins am 24.03.2017) hatten sich noch 45 Prozent für Schulz und 36 Prozent für Merkel ausgesprochen. Das Vertrauen in Angela Merkel ist weiter groß. 72 Prozent der Befragten glauben, dass die Politik von Angela Merkel dafür gesorgt hat, dass es uns wirtschaftlich gut geht. 69 Prozent der befragten Bürger meinen, dass Angela Merkel dafür sorgt, dass es uns in einer unruhigen Welt gut geht. 57 Prozent der Bürger meinen allerdings auch, dass Angela Merkel ihre besten Zeiten als Bundeskanzlerin hinter sich hat. Welche Politik Martin Schulz umsetzen will, das ist 66 Prozent der Befragten noch nicht klar. 56 Prozent der Bürger finden, dass es mit Martin Schulz wieder sichtbare Unterschiede zwischen SPD und CDU gibt. 45 Prozent sagen, dass sie sich von Martin Schulz mehr erwartet haben. Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden. Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren - Fallzahl: 1.000 Befragte, Sonntagsfrage: 1.500 - Erhebungszeitraum: 08.05. bis 10.05.2017, Sonntagsfrage: 08.05.-10.05.2017 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

