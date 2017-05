München (ots) - Drei Folgen ab 12. Juni 2017, montags um 20:15 Uhr im Ersten Was ist wichtig für einen guten Start ins Leben? Wie gelingt die Mitte des Lebens und wie das Altwerden? Kurz vor seinem 50. Geburtstag stellt sich Dr. Eckart von Hirschhausen den Kernfragen des Lebens. Der Arzt und Fernsehmoderator kümmert sich in der dreiteiligen, sehr persönlichen Reihe "Hirschhausens Check-up" (ab 12. Juni dreimal montags um 20:15 Uhr im Ersten) um die Themen, die Menschen umtreiben - mit Kompetenz, Humor und einer großen Portion Gefühl.

In der ersten Folge "Wie gutes Altern gelingt" (12.6., 20:15 Uhr) zieht Eckart von Hirschhausen für drei Tage in ein Düsseldorfer Altersheim und will herausfinden, was es für Körper und Geist bedeutet, alt zu werden. Die zweite Folge von "Hirschhausens Check-up" trägt den Titel "Wie die Mitte des Lebens gelingt" (19.6., 20:15 Uhr). Um dem nachzugehen, verbringt er drei Tage in einer Psychiatrischen Klinik in Berlin. In der dritten Folge "Wie der Start ins Leben gelingt" (26.6., 20:15 Uhr) trifft er seine Mutter, mit der er gedanklich in seine frühe Kindheit reist. Zudem zieht er für drei Tage in die Kinder- und Geburtsklinik der Berliner Charité ein. Die Perspektive der persönlichen Innensicht Eckart von Hirschhausens wird in allen drei Folgen durch die Reporter Lisa Weitemeier und Niko Wirth ergänzt. Die beiden sind in verschiedenen deutschen Städten unterwegs, führen Interviews und präsentieren neue Erkenntnisse der Wissenschaft mit Tipps und Experimenten zum Nachmachen.

Eckart von Hirschhausen: "Für 'Hirschhausens Quiz des Menschen' habe ich ja bereits viele ,Hirschhausen unterwegs'-Filme gedreht, bei denen ich in die Lebenswirklichkeit von anderen für einen Tag eintauche. Diese Filme sind immer nur fünf Minuten lang. Ich hatte schon länger den Wunsch, diese Art des teilnehmenden Reporters auszubauen und bin dankbar für die Gelegenheit, das jetzt mit drei zentralen Lebensbereichen für jeweils 45 Minuten machen zu dürfen." Im Grunde seines Herzens sei er immer Arzt geblieben, "auch wenn ich mich seit 20 Jahren dafür einsetze, Menschen gesund zu halten und gesundes Wissen und Ideen für einen günstigen Lebensstil zu verbreiten. In ,Hirschhausens Check-up' habe ich aber versucht, den Menschen und ihren Geschichten auf Augenhöhe zu begegnen und gerade nicht die professionelle Distanz zu wahren, die ein Arzt natürlich haben muss."

"Hirschhausens Check-up" ist eine Produktion der Bilderfest GmbH im Auftrag von WDR (Redaktion: Daniele Jörg) und SWR (Redaktion: Martin Schneider) für Das Erste.

Die Sendetermine von "Hirschhausens Check-up" im Ersten im Überblick: 12.6.2017, 20:15 Uhr: Wie gutes Altern gelingt (Folge 1) 19.6.2017, 20:15 Uhr: Wie die Mitte des Lebens gelingt (Folge 2) 26.6.2017, 20:15 Uhr: Wie der Start ins Leben gelingt (Folge 3)

