München (ots) - Im Anschluss an den "Tatort: Wacht am Rhein" diskutiert Anne Will mit ihren Gästen darüber, wie der Staat Bürger in Problemvierteln vor Kriminalität und Gewalt schützen kann. Abschieben oder integrieren - wie muss der richtige Umgang mit ausländischen Straftätern, Geduldeten oder Ausreisepflichtigen aussehen?

Zu Gast: Olaf Scholz (SPD, Erster Bürgermeister von Hamburg) Simone Peter (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende) Edmund Stoiber (CSU, ehemaliger Bayerischer Ministerpräsident) Düzen Tekkal (Journalistin und Dokumentarfilmerin) Samy Charchira (Sozialpädagoge)

