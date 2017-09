Kölner Stadt-Anzeiger: Politikwissenschaftler Colin Crouch: "Das Parteiensystem der Nachkriegszeit ist am Ende"

Köln (ots) - Köln. Der Politikwissenschaftler Colin Crouch sieht in der Bundestagswahl ein Indiz für einen Parteienwechsel: "In den meisten europäischen Ländern gelangt das Parteisystem der Nachkriegszeit an ihr Ende", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Grund sei, dass die Identitäten von Klassen und Religionen, die sie einst definierten und strukturierten, selbst an ihr Ende gekommen seien. "Die alten großen Parteien müssen lernen, die neue Lage anzunehmen." Crouch ist der Autor des weltweit beachteten Buches "Postdemokratie".

Der SPD räumt er Chancen ein, sich außerhalb der Regierungsverantwortung zu regenerieren. "Es ist oft schwierig, der Juniorpartner einer großen Koalition zu sein, besonders wenn die Kanzlerin selbst so sozialdemokratisch ist! Eine Legislaturperiode als Oppositionskraft wird der SPD helfen" , sagte der an der Universität Warwick lehrende Crouch.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell