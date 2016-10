Fresenius Medical Care feiert 20-jähriges Bestehen - CEO Rice Powell läutet Börsenhandel in der Frankfurter Wertpapierbörse ein

3 weitere Medieninhalte

Bad Homburg (ots) - Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens von Fresenius Medical Care und dem damit verbundenen 20-jährigen Börsenjubiläum hat der Vorstandsvorsitzende Rice Powell heute in der Frankfurter Wertpapierbörse den Börsenhandel eingeläutet. Im Anschluss überreichte er eine Spende in Höhe von 20.000 Euro an den "Bundesverband Niere".

Pressebilder von der Veranstaltung und eine ausführliche Presseinformation zum 20-jährigen Bestehen finden Sie auf unserer Website: https://www.fresenius.de/5142

