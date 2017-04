CMS Berlin 2017 das global bedeutendste Branchenevent des Jahres

Starker Auftritt für die internationale Reinigungsmesse CMS Berlin - Cleaning.Management.Services. (19.-22.9.3017) / v.l.n.r. Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, Markus Asch, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.), Werner Schulze, ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Erstmals Weltkongress der Gebäudedienstleister parallel zur Reinigungsfachmesse - Messe Berlin öffnet wegen starker Aussteller-Nachfrage zusätzliche Messehalle

Berlin ist im September für eine Woche der Nabel der Reinigungswelt. Vom 19. bis 22. September bietet die Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 - Cleaning.Management.Services. einen umfassenden Marktüberblick über Produkte, Systeme und Verfahren der gesamten gewerblichen Reinigungstechnik. Aufgrund der starken Aussteller-Nachfrage aus dem In- und Ausland wird die Messe Berlin eine zusätzliche Halle auf dem Berlin ExpoCenter City bespielen. Parallel zur CMS 2017 führt vom 18. bis 20. September erstmals der Weltkongress der Gebäudedienstleister WFBSC (World Federation of Building Service Contractors) die Top-Entscheider aus allen Kontinenten zum Thema "Reinigung in einer digitalen Welt - Prozesse, Menschen, Technik" nach Berlin.

Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, äußerte sich zum Stellenwert der Messe auf der heutigen Pressekonferenz in Berlin: "Die diesjährige CMS Berlin wird der bisherige Höhepunkt in der Geschichte der Reinigungsfachmessen in Berlin. Die Kombination aus Weltkongress, Fachmesse und Networking-Events macht die CMS zum weltweit bedeutendsten Branchenevent des Jahres 2017. Unser Ziel ist, die CMS nachhaltig als die internationale Kompetenzplattform für Reinigung und Hygiene zu positionieren und alle entsprechenden Zielgruppen fachspezifisch einzubinden. Wer mit der globalen Reinigungsindustrie Geschäftskontakte knüpfen und sich einen umfassenden Marktüberblick über die Innovationen bei Reinigungsmaschinen und Reinigungsmitteln verschaffen möchte, der möge sich die CMS Berlin 2017 als Pflichttermin in den Kalender schreiben."

Der Messestandort Berlin liegt im Zentrum des stärksten Marktes für gewerbliche Reinigungstechnik und Reinigungschemie in Europa. Daher besitzt die CMS große Anziehungskraft für Unternehmen und Dienstleister aus allen Segmenten dieses Wirtschaftsbereichs.

Veranstaltet wird die CMS 2017 von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn, der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main, sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.

An der CMS 2015 beteiligten sich 377 Aussteller aus 22 Ländern mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot auf 25.400 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Über 20.000 Branchenvertreter reisten nach Berlin, darunter rund 17.000 Fachbesucher aus 66 Ländern.

Weitere Informationen: Redaktionelles Material wie diese Presse-Information, das Logo der CMS, einen Videoclip (ab 25. April) sowie Presse-Fotos von der Pressekonferenz am 24. April 2017 finden Sie im Internet unter www.cms-berlin.de/Presse.

Informationen zum 22. WFBSC Kongress finden Sie unter www.wfbsc2017.berlin

