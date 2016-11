Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Rosberg: Kapiert von Heinz Gläser

Regensburg (ots) - Jede Sportart hat den Weltmeister, den sie verdient. Bernie Ecclestone hätte sich einen anderen gewünscht. Ein wilder Hund wie der großflächig tätowierte Lewis Hamilton, der schon mal eine On-Off-Beziehung mit einem Popsternchen pflegt, ist allemal besser fürs globale Geschäft als ein braver Familienvater wie Nico Rosberg, der mit kühler Effizienz brilliert - siehe das kalkulierte Rennen von Abu Dhabi. Dieser Rosberg sei ja noch nicht mal in Deutschland eine Marke, hatte der Formel-1-Impresario kürzlich geätzt. Tatsächlich haben die Fans hierzulande den in Monte Carlo aufgewachsenen Kosmopoliten nie wirklich ins Herz geschlossen. Dem polyglotten Sonnyboy Rosberg fehlen die Kanten, er riecht nicht nach Schweiß und Benzin, sondern nach sündteurem Eau de Toilette. Mercedes repräsentiert er ideal, doch auf dem Weg zur Rennlegende hat der gebürtige Wiesbadener noch einen langen Weg vor sich. Das alles schmälert Rosbergs Triumph nicht. Er hat seine harte Lektion aus den Vorjahren kapiert und die richtigen Lehren aus Hamiltons rabiater Ego-Show gezogen. Als der britische Rivale die Konstanz vermissen ließ und eine ungewöhnliche Schwächephase einstreute, nutzte er das Momentum zu seinen Gunsten. Nun steht die Formel 1 wieder einmal vor einer Zäsur. Mit einer gravierenden Regelreform will sie Mercedes einbremsen, die Eintönigkeit beenden und für mehr Spannung sorgen. Ein Problem aber bleibt: Auf dem ehemaligen Kernmarkt Europa wirkt die Rennserie wie aus der Zeit gefallen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell