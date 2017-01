Kanzleramtsminister Altmaier besucht Grüne Woche

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Am heutigen Freitag besuchte Peter Altmaier, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts, die Grüne Woche. Er wurde vom Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, begleitet. "Die Grüne Woche ist der Inbegriff der Landwirtschaft und ein enormer Sympathieträger, der einher geht mit Lebensqualität. Das kann kein anderer Standort", fasste der Kanzleramtsminister seine Eindrücke zusammen. Landwirtschaftsminister Schmidt: "Die Grüne Woche wird immer internationaler. Noch nie habe ich so viele internationale Landwirtschaftsdelegationen in Berlin gesehen. Die Grüne Woche ist der Nabel der Welt." In der BMEL-Halle erfuhren die Besucher, dass die beiden Minister eine kulinarische Vergangenheit teilen: Altmaier hatte Christian Schmidt schon bekocht, bevor er Landwirtschaftsminister wurde. "Das hat ihm die Kraft fürs Amt gegeben", scherzte der Kanzleramtsminister. Schmidt gab das Kompliment zurück, indem er seinem Amtskollegen einen feinen saarländischen Geschmackssinn bescheinigte.

