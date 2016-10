Abschlussbericht zur MOTORWORLD Classics Berlin 2016 - Erwartungen weit übertroffen: 30 Prozent mehr Besucher, unzählige hochkarätige Exponate und gute Geschäfte

Berlin (ots) - Als "vollen Erfolg" bewerten die Veranstalter die diesjährige MOTORWORLD Classics Berlin - die Oldtimer-Messe ganz im Stil der guten alten Zeiten in den historischen Hallen und dem Sommergarten unterm Funkturm. Die Ergebnisse der viertägigen Ausstellung, die am Sonntag, 9. Oktober endete, lassen sich sehen: Über 26.000 Fach- und Publikumsbesucher und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr kamen zur Messe. Gute tausend Exponate, davon viele sehr hochkarätige und auch sehr rare Fahrzeuge, waren zu bestaunen, viele davon wechselten auch ihren Besitzer. Und so zeigten sich die ausstellenden Händler sehr zufrieden, sowohl mit den guten Geschäften, die sie auf der Messe getätigt haben, als auch mit dem durchweg sehr interessierten Publikum. Schon jetzt steht fest: Die MOTOR-WORLD Classics Berlin, die 2017 vom 5. bis 8 Oktober wieder stattfindet, wird abermals wachsen. Viele Aussteller haben bereits Flächen für das kommende Jahr reserviert und neue Aussteller haben ihr Kommen angekündigt. Demnach wird die Oldtimer-Messe 2017 zusätzliche Ausstellungsflächen bereitstellen.

"Unser Konzept geht auf", freute sich Messechef Marc Baumüller zum Abschluss der Messe, "die hohe Qualität der Exponate, da-runter auch viele mit echtem Seltenheitswert, haben ihre Magnet-wirkung ebenso entfaltet, wie all die anderen Elemente, die die Motorworld Classics Berlin in eine ganz besondere Welt im Stil der guten alten Zeiten verwandeln." Auch wenn der Verkauf klar im Vordergrund steht, ist sie - wie Aussteller und Besucher gleichermaßen bestätigen - keine konventionelle Oldtimer-Messe. Denn schon am Eingang tauchen die Besucher in eine andere Welt ein. Die historischen Berliner Messehallen, dort, wo bereits in den 1920er und 1930er Automobilausstellungen stattfanden, schaffen die perfekte Kulisse. Das Messe-Team im stilgerechten Outfit sowie Künstler und deren Showeinlagen lassen die Vergangenheit wieder aufleben. Und nicht zuletzt begeistern all die automobilen Schätze: So konnten Besucher eine Vielzahl an Unikaten bewundern, unter anderem einen von David Bowie gestalteten Mini Classic, einen Rolls-Royce Phantom I 10EX Open Tourer sowie Racing Legend Fahrzeuge des Ausnahme-Rennfahrers Michael Schumacher, darunter der Sauber-Mercedes C291 und der Benetton Ford B 194-5, Schumachers erstes Weltmeisterfahrzeug in der Formel 1.

Die Internationalität des Standortes Berlin ist insbesondere für das breit gefächerte Ausstellerspektrum ein großes Plus. Mit dabei waren Hersteller wie Mercedes-Benz, BMW und Porsche, renommierte Händler wie Rosier Classic Sterne, Dresdner Klassiker Handel, Altena Classic, Eberlein Ferrari, Arthur Bechtel und HK-Engineering und einige mehr sowie vielfältige Anbieter autoaffiner Produkte, Technik-Spezialisten, Service-Dienstleister, Zubehör- und Accessoire-Anbieter, Szene-Künstler.

Für Leben in den Hallen und besonders informative "Benzinge-spräche" sorgten die mehr als 30 Clubs, aber auch die Premiere der ADAC Youngtimer Tour, die für Start und Ziel die MOTOR-WORLD Classics Berlin 2016 ausgewählt hatte. Hunderte private Fahrzeugverkäufer brachten wiederum Bewegung und Vielfalt in den Sommergarten. Und für Spannung sorgte die Live-Übertragung der Online-Versteigerung von Auctionata, bei der 22 Autos, fünf Motorräder, und ein edles Holzboot von Riva unter den Hammer kamen.

So international die MOTORWORLD Classics auch ist, so wichtig ist den Veranstaltern auch, Berliner Kolorit einzubringen und gerade für die heimischen Besucher die starke automobile und zugleich historisch fundierte Affinität ihrer Stadt sichtbar zu machen. Diesmal widmete sich die Sonderausstellung auf der Messe dem Thema Berliner Automobil- und Motorradbau, unter anderem mit Raritäten aus den 1920er Jahren, die selbst unter Szenekennern nicht geläufig sind.

Nächster Termin: 5. bis 8. Oktober 2017

"Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei", bekundeten viele der Aussteller zum Ende der MOTORWORLD Classics Berlin 2016. "Perfektes Ambiente, gute Gespräche, hohes Niveau und ein sehr engagiertes, flexibles Messe-Team!" Letzteres denkt schon für die nächste Runde an neue Highlights und noch mehr Raum für automobile Leidenschaft in all ihren Facetten.

Demnach sollten sich alle Interessenten - ob Aussteller, Fach- oder Publikumsbesucher - den 5. bis 8. Oktober 2017 schon ein-mal im Kalender eintragen. Denn dann heißt es wieder: Herzlich willkommen auf der MOTORWORLD Classics Berlin, der ganz besonderen Oldtimer-Messe ganz im Stil der guten alten Zeiten.

